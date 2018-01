January 30, 2018- Elizabethtown Area Middle School principal Dr. Nate Frank. as well as assistant principal Michael Pericci, have announced the honor roll for the second marking period of the 2017-2018 school year. For students to achieve honor roll they are required to attain a 92% average overall with no grade lower than 83% in any subject area. A total of 252 students made the honor roll this marking period, which equates to roughly 40% of the student body in grades 7-8 having a GPA at or above 92%.

Seventh Grade

Liam Abbey, McKenna Angeny, Kathryn Barraclough, Truett Barrett, Tyler Bell, Gavin Berry, Kyle Billings, Quinn Billings, Isabella Blauch, Isabel Boyer, Autumn Bradley, Ella Bryant, Parker Bryant, Jackson Carter, Taylor Crawford, Emma Creason, Ethan Cronin, Stephanie De Jesus, Jordan DiRisio, Priscilla Domines, Owen Dommel, Lilah Drager, Abby Driesbach, Elizabeth Dworsak, Carissa Dyer, Breonna Edgell, Carson Farmer, Sophia Finch, Trey Firestone, Katie Foley, Maxwell Gerhart, Victoria Gonzales, Adrian Grosh, Jade Haines, Kacy Hartmann, Elyse Hayden, Lily Heistand, Alaina Hellein, Allison Herr, Carissa Horst, Alexander Hottenstein, Taryn Hummer, Zoey Hynicker, Munia Kamal, Chloe Keeports, Elizabeth Keim, Dax Kelly, Elizabeth Kerin, Titus Kirui, Emily Kline, Taylor Krebs, Kinsey Kriner, Zackary Lippold, Jared Louie, Emma Martin, Joshua McCoy, Genevieve McDonald, Kyle Mick, Elijah Miller, Isabella Miller, Shane Moran, Isak Motter, Owen Mowrer, Natalie Musser, Emma Myers, Isabella Myers, Braden Newsome, Rene Oltmans, Kyrie Pantanella, Jadea Pinkerton, Marissa Polites, Eli Porter, Cameron Pritts, Brodan Quinn, Tyler Rhinehart, Aiesha Rios, Brett Risser, Luke Risser, Aiden Robinson, Andrea Rodriguez, Josh Rudy, Ana Sandu, Tavan Schoenberger, Abigail Sedun, Davis Shepherd, Riley Sloat, Autumn Smith, Elsie Smith, Mariana Smith, Caitlin Steffie, Victoria Straley, Ian Taboas Marrero, Selina Tang, Maggie Tritt, Lily Troutman, Carolyn Ulsh, Kyle Valentine, Benjamon Wagner, Zachary Willison, Jade Wilson, Randy Wilson, Kinley Woitas, Taylor Yashinski, Nathan Yohn, and Carli Zerphey.

Eighth Grade

Connor Alspaugh, Jefferson Amaya, Julia Anderson, Julia Bailey, McKellan Barr, Rylee Bender, Christian Bert, Woodner Bien-Aime, Emily Bonsall, Patrick Boyer, Victoria Bressler, Rachel Broomell, Faith Burkholder, Vincent Checco, Cole Chrzanowski, Joshua Clouser, Hana Connolly, Mara Connolly, Logan Conrad, Madison Conway, Austin Coover, Brayden Corwin, Angela Costa-Ouimet, Sierra Criswell, Kaitlyn Crum, Molly Dannelley, Kendall Davies, Madisyn Dean, Ella Dehmey, Molly Duffy, Ryan Epps, Allison Evans, Mason Flowers, Kaitlyn Foy, Abigail Franz, Brieal Frey, Elizabeth Friedrichs, Alexis Gage, Mitchell Garber, Julia Garris, Ashley Geesey, Owen Gensemer, Brett George, Kyveli Georges, Jessica Gilbert, Patrick Gilhool, Alena Gober, Christopher Gomez, David Good, Mackenzie Gray, Samuel Greenawalt, Dolores Hain, Colby Hall, Dominik Hall, Ethan Hall, Nickolas Halterman, Brendan Heisey, Charlotte Hershey, Katrina Hook, Jerrika Horn, Derek Hottenstein, Eleni Houck, Kaitlyn Houck, Haley Hulst, Samantha Ippolito, Sierra Kapcsos, Trevor Kimble, Abigail Kreider, Alyssa Kreider, Will Kreider, Noah Kwamanakweenda, Ellen Laszakovits, Tyler Lawer, Owen Lesher, Kyle Lloyd, Makenna Locke, Kallee Locker, Natashia Long, Jade Love-Morris, Allison Lowell, Ryan Lownsbery, Branden Luckadoo, Dylan Malone, Jolene Markley, Kylie Masser, Trent McBride, Maxwell McCloud, John McGovern, Logan Meachum, Nathaniel Mehesy, Hailey Mertz, Rebecca Miller, Jessica Minick, Sophie Mize, Noelia Morales, Meghan Moran, Anna Mowrer, Ryan Moyer, Nathanael Moynihan, Wyatt Mummau, Bryan Murray, Brennan Myers, Rachel Nolen, Julia Nolt, Autumn NyeSmith, William O’Connell, Catherine Perry, Thaddeus Poff, Andrew Polizzi, Sophia Rajnic, Karissa Rankin, Ainsley Raybold, Peyton Reedy, Abigail Repko, Zachary Rhoads, Abigail Rickabaugh, Jacob Rudy, Jake Rudy, Ryan Ruth, Nevin Rutherford, Sydnie Schaffer, Aidan Schiavoni, Steven Schreffler, Matthew Sharp, Olivia Shenk, Dylan Shepherd, Kylee Shopf, Aivery Shuck, Julia Sikora, Marrie Smith, Anasen Spang, Haidyn Tenny, Damian Tobias, Chloe Tollaksen, Adelyn Turner, Vivian Ulsh, Katie Wagner, Emma Walton, Cohen Weaver, Emma Weaver, Erin Weaver, Briahna Williammee, Kayla Williams, Kallista Wilson, Maria Wohlbowne, Kara Wood, and Piper Yohn.