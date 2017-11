November 22, 2017- Elizabethtown Area High School principal Maura Hobson, as well as assistant principals Robert Crick, Kathleen Griffith, and Dr. Jason Potts, have announced the honor roll for the first marking period of the 2017-2018 school year. For students to achieve honor roll they are required to attain a minimum non-weighted grade point average (GPA) of 94% with no grade lower than 85%. A total of 424 students made the honor roll this marking period, which equates to roughly 35% of the student body in grades 9-12 having a GPA at or above 94%.

Ninth Grade

Alyssa Adams, Alisia Alvarez, Benjamin Azzalina, Sophia Berry, Nicholas Bettendorf, Emma Blyler, Emma Boksan, Taylore Bradley, Jason Brandt, Sophie Brinkman, Jacqueline Bruno, Emma Buettner, Grace Cairns, Abigail Carlin, Rhilynn Coffey, Alexander DeFlavia, Cade Denlinger, Andrew Donahue, Emma Duralja, Richard Dworsak, Garrick English, Madison Ernst, Eden Fanella, Madison Fanus, Emma Foley, Moriah Garber, Chloe Garner, Kristin Geesey, Cameron Geyer, Jagger Gilleland, Gavin Gray, Megan Gray, Jordyn Gutshall, Megan Handshew, Anna Hart, Elise Hassinger, Benjamin Heinz, Brooke Heisey, Lydia Heisey, Owen Heistand, Angelina Hemsch, Gabriela Hohenwarter, Lara Hummer, Micheale Kanode, Remi Keeports, Madelyn Kirkessner, Hannah Kline, Westin Kolaric, Evan Kready, Joshua Kreider, Emma Kreiser, Bradley Kruft, Emily Laird, Rebeka Lashley, Haley Laughlin, Daniel Longenecker, Ava Lorenzen, Hannah Lukenich, Mykah Macfarlane, Alexis Martin, Liam Mautner, Margaret McCoy, Sean McKinney, Erica Minnich, Aidan Mollohan, Eryn Moore, Zoe Myers, Zoey Noble, Seth Oltmans, Mackenzie Peterman, James Phillippe, Lukas Pierson, Madeline Quinn, Sarah Rhine, Ryan Risser, Stephany Rogers, Mia Roth, Marvin Sandoval, Ana Santiago, Kiaralie Santiago Ortiz, Joseph Sauder, Dallan Schoenberger, Carly Sedun, Aaliyah Sharpe, Olivia Shenk, Matthew Smedley, McKenna Smith, Kaitlyn Snyder, Kathryn Szymanski, Karsten Taylor, Claire Thomas, Isaac Thomas, Connor Vogelsong, Deric Wanga, Alexander Williams, Abria Winter, Garrit Witters, Rudolf Woitas, Kara Young, Alaina Zeager, and Maya Zimmerman,

Tenth Grade

Jared Alvarez, Hannah Armstrong, Kimberly Bailey, Erin Barton, Brody Beach, Samuel Becker, Amber Bender, Woodler Bien-Aime, Amber Bostdorf, Madison Burwell, Hayden Calaman, Haylee Calaman, Vicky Chan, Devyn Clair, Alexandra Collman, Benjamin Davis, Lauren De Stefano, Anna DeGoede, Abigail Dehmey, Steven Dixon, Camille Donahue, Ashley Driesbach, Lauren Duffitt, Catherine Duncan, Madisyn Ealy, Elijah Eberly, Adam Evans, Araya Fahnestock, Jacob Falcon, Joshua Falcon, Claire Fritz, Autumn Gadoua, Jasmine Garcia, Camryn George, Caleb Gerber, Logan Ginder, Adaline Gish, Denilson Godinez, Dominic Gomez, Collin Good, Sydney Gunther, Kaiya Haas, Kathryn Hackenberg, Rachel Handshew, Liam Hanley, Kaeli Harry, Erin Heffleger, Derek Heisey, Michael Hensel, Ian Hess, Alicia Hoover, Aryanna Hughes, MaKenna Keener, James Keller, Kadey Kreider, Marley Kreiser, Jacob Larison, Kierstan Lentz, Katelyn Locker, Caleb Lord, Ethan Lown, Ivy Loy, Casey Lyons, Tristan Mabee, Lauren Masser, Samuel Mauray, Veronica Mautner, Coleman McBride, Aileen McElhenny, Kristen McEvoy, Leighann Melvin, Avery Merlo, Alexander Miller, Sierra Miller, Lydia Moynihan, Emma Musser, Jesse Myers, Julia Neideigh, Alex O’Shea, James Overmoyer, Ryan Parise, Michael Perrin, Joshua Phillips, Jacob Porter, Madison Rae, Julia Raybold, Dugan Reiman, Megan Rider, Cassidy Roberts, Paulina Sanchez Reyes, Dustin Sauder, Alexander Scheetz, Ellen Schlosser, Kirstyn Schulze, Trinity Seigman, Jacob Sevcik, Kaelynn Sheetz, Olivia Shuck, Joseph Sikora, Sydney Sloat, Gabriella Smith, Mackenzie Smith, Cameron Steinhart, Alicia Underkoffler, Malayna Van Winkle, Anna Wagner, Aiden Weaver, Katelyn Weissend, Madison Williams, Winston Williams, Benjamin Wohlbowne, and Ryan Yencha.

Eleventh Grade

Abigail Alspaugh, Kayla Azaroff, Corrie Baker, Lillian Becker, Abigail Bender, Andrew Bernard, Olivia Berra, Katherine Bomboy, Kayla Bretz, Jenna Brinkman, Sean Brown, Scott Bucher, Emily Burkholder, Alexander Caylor, Skylynn Coble, Megan Conley, Caeli Connolly, Cera Connolly, Zachary Duncan, Mayelin Ebersole, Rebecca Epps, Madelyn Fanella, Lexis Ferree, Jared Forney, Brandon Fotibu, Amanda Franz, Christopher Gartley, Jonathan Gartley, Sarah Gerlach, David Gladfelter, Allyson Hampton, Zachary Heistand, Gabrielle Hemsch, Benjamin Hoehne, Maya Hollinger, Ashley Johnson, Dylan Keeports, Kayla Kent, Katherine Kimbark, Logan Kline, Nicklaus Kreider, Ryan Kruft, Katrina Kunselman, Victoria Lehman, Jayce Leleux, Trevor Levosky, Cole Livingston, Jessica Lloyd, Lawrence Locker, Marena Lonardi, Emily Louie, Erin Lownsbery, Alexander Lutz, Jesus Macias, Rachelle Malari, Nathaniel McCloud, Kristen McCord, Matthew Merlo, Frank Miele, Ava Miller, Ryan Minnich, Grace Murray, Brecken Musser, Madelyn Nagel, James Neece, Brooke Nicodemus, Adrienne Nolt, Nicholas Nolt, Sydney Pierson, Matthew Pottgeiser, Emily Ranson, Julia Rathsam, Michael Ravert, Allen Reed, Gavin Reed, Sierra Reed, William Repko, Evan Schneider, Sadie Seaman, Lorelei Self, Catherine Shontz, Ethan Shumaker, Evan Simonetti, Madison Smith, Elijah Stackhouse, Lauren Swope, Joseph Szymanski, Regan Thomason, Summer Thompson, Logan Vogelsong, Elizabeth Vuxta, Mackenzee Walters, Kyle Welch, Julee Wells, Shelby Winslow, Jared Wolf, and Abigail Zarfoss.

Twelfth Grade

Katherine Anderton, LoreDana Aversano, Kara Bachert, McKenzie Bailey, Brett Baker, Elisabeth Barge, Zachary Barner, Davis Barrett, Rachel Bennage, Daniel Bert, Gregory Bishop, Lauren Bossert, Jenna Brantley, Ethan Bridgehouse, Kimberly Bucher, David Buckwalter, Kyra Caldwell, Solen Clark, Amanda Covaleski, Scyla Crozier, Jeremy Davies, Nathaniel DeGoede, Austin Denlinger, Ryan Dennehy, Lauren Dietrich, Taylor Dobosh, Nicholas Dobslaw, Brianna Eberly, Owen Evans, Madison Faulkner, Aiden Fertich, Caleb Gaumer, Matthew Geiner, Paiton Glunt, Gregory Good, Kayla Grudi, Seth Hake, Kasey Halbleib, Sabrina Halbleib, Richard Hart, Haley Haver, Jacob Heffner, Karissa Herr, Olivia Hershey, Steven Hershey, Dane Hilsher, Katrielle Hoffman, Logan Hoover, Kayla Howard, Brody Johnston, Adam Kimball, Alex Kimball, Haylie Kircher, Elliott Kline, Holly Konopka, Kai-Uwe Konrad, Erin Kraskewicz, Braden Kreider, Timothy Laird, Rachel Leib, Rebekah Long, Emma Lown, Thomas Maloney, Caroline Martin, Hannah McConnell, Timothy McCorkle, Kayla McEvoy, Elizabeth Mehesy, Hannah Mink, Connor Murphy, Madeline Musser, Lily Oltmans, Amber Orban, Emily Oyler, Jade Patton, Adam Peifer, Michael Polizzi, Dylan Quinn, Carlee Reed, Brice Reiman, Cade Robinson, Spencer Roth, Hannah Ruby, Michelle Rutt, Tabitha Samo, Cory Sauder, Montana Sauder, Hailey Schaar, Charles Scharf, Christopher Scharf, Gage Schatz, Audrey Schlosser, Baylee Sexton, Owen Shaffer, David Shank, Nathan Shank, Adam Shultz, Nickolas Sieber, Kaitlyn Smith, Kylee Smith, Samantha Stackhouse, Chloe Thomas, Jason Trimble, Tony Truong, Keerston Underkoffler, Carissa Warren, Abby Weidman, Colin Wieand, James Williams, Nathan Willison, Campbell Woitas, Rachel Wood, Mehidi Zalal, and Macy Zimmerman.