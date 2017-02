February 13, 2017- Dr. Nate Frank, principal of Elizabethtown Area Middle School, and Michael Pericci, assistant principal of Elizabethtown Area Middle School, announced the honor roll for the second marking period of the 2016-2017 school year. For students to achieve honor roll they are required to attain a 92% average overall with no grade lower than 83% in any subject area. A total of 226 students made the honor roll this marking period, which equates to roughly 37% of the student body in grades 7-8 having a GPA at or above 92%.

Seventh Grade

Connor Alspaugh, Julia Bailey, Rylee Bender, Christian Bert, Emily Bonsall, Patrick Boyer, Carson Brantley, Victoria Bressler, Rachel Broomell, Faith Burkholder, Cole Chrzanowski, Braxton Cicero, Brianna Claar, Joshua Clouser, Hana Connolly, Mara Connolly, Logan Conrad, Madison Conway, Brayden Corwin, Angela Costa-Ouimet, Sierra Criswell, Kaitlyn Crum, Kendall Davies, Madisyn Dean, Ella Dehmey, Allison Evans, Mason Flowers, Kaitlyn Foy, Abigail Franz, Brieal Frey, Alexis Gage, Mitchell Garber, Ashley Geesey, Owen Gensemer, Brett George, Kyveli Georges, Jessica Gilbert, Alena Gober, David Good, Ethan Hall, Brendan Heisey, Charlotte Hershey, Ella Hershey, Owen Hess, Katrina Hook, Jerrika Horn, Derek Hottenstein, Eleni Houck, Kaitlyn Houck, Haley Hulst, Samantha Ippolito, Addison Johnson, Nathaniel Johnson, Sierra Kapcsos, Alyssa Kreider, Will Kreider, Ellen Laszakovits, Hannah Lawrence, Tristan Lentz, Owen Lesher, Kyle Lloyd, Makenna Locke, Natashia Long, Ryan Lownsbery, Jolene Markley, Kylie Masser, Trent McBride, Maxwell McCloud, John McGovern, Nathaniel Mehesy, Hailey Mertz, Casimir Mikula, Rebecca Miller, Sophie Mize, Noelia Morales, Ryan Moyer, Nathanael Moynihan, Wyatt Mummau, Bryan Murray, Julia Nolt, William O’Connell, Alyssa Olson, Catherine Perry, Sophia Rajnic, Karissa Rankin, Ainsley Raybold, Peyton Reedy, Abigail Repko, Abigail Rickabaugh, Jacob Rudy, Jake Rudy, Ryan Ruth, Nevin Rutherford, Sydnie Schaffer, Aidan Schiavoni, Steven Schreffler, Matthew Sharp, Olivia Shenk, Kylee Shopf, Aivery Shuck, Julia Sikora, Nicholas Smith, Anasen Spang, Justin Stella, Haidyn Tenny, Damian Tobias, Chloe Tollaksen, Adelyn Turner, Katie Wagner, Emma Walton, Cohen Weaver, Emma Weaver, Erin Weaver, Madelyn Weeks, Briahna Williammee, Kayla Williams, Carlton Wise, Maria Wohlbowne, Kara Wood, and Benjamin Zeager.

Eighth Grade

Alyssa Adams, Alisia Alvarez, Olivia Anson, Mackenzie Batche, Gabriel Berrier, Sophia Berry, Nicholas Bettendorf, Emma Blyler, Jace Bock, Emma Boksan, Taylore Bradley, Jason Brandt, Sophie Brinkman, Jacqueline Bruno, Emma Buettner, Grace Cairns, Elizabeth Carter, Tyler Chapman, Rhilynn Coffey, Alexander DeFlavia, Cade Denlinger, Andrew Donahue, Emma Duralja, Garrick English, Madison Ernst, Eden Fanella, Madison Fanus, Emma Foley, Moriah Garber, Chloe Garner, Kristin Geesey, Zachary Gentils, Timothy Gerace, Cameron Geyer, Jagger Gilleland, Megan Gray, Ethan Gunther, Megan Handshew, Owen Hanlon, Elise Hassinger, Benjamin Heinz, Brooke Heisey, Lydia Heisey, Owen Heistand, Angelina Hemsch, Gabriela Hohenwarter, Brooke Horst, Lara Hummer, Alexis Junker, Micheale Kanode, Remi Keeports, Jett Kelly, Madelyn Kirkessner, Hannah Kline, Westin Kolaric, Joshua Kreider, Emma Kreiser, Bradley Kruft, Haley Laughlin, Daniel Longenecker, Ava Lorenzen, Branden Luckadoo, Mykah Macfarlane, Alexis Martin, Andrew Martinez, Laura Maxwell, Margaret McCoy, William McNitt, Devin Miller, Erica Minnich, Aidan Mollohan, Eryn Moore, Hayden Musser, Zoe Myers, Zoey Noble, Seth Oltmans, James Phillippe, Lukas Pierson, Madeline Quinn, Sarah Rhine, Kyla Rhoads, Ryan Risser, Stephany Rogers, Mia Roth, Ana Santiago, Joseph Sauder, Dallan Schoenberger, Carly Sedun, Olivia Shenk, Logan Shriner, Matthew Smedley, McKenna Smith, Zion Smith, Kaitlyn Snyder, Elizabeth Stiles, Olivia Sullivan, Lilith Taylor, Claire Thomas, Connor Vogelsong, Deric Wanga, Alexander Williams, Abria Winter, Garrit Witters, Rudolf Woitas, Kara Young, and Maya Zimmerman.